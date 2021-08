Nueva Orleans se prepara para el "extremadamente peligroso" huracán Ida

(NOTICIAS YA).- La rápida intensificación del huracán Ida continuó durante la noche. A las 8 a.m. del domingo, los vientos máximos sostenidos del huracán Ida eran de 150 mph. La tormenta de categoría 4 estaba ubicada a unas 50 millas al sur-suroeste de la desembocadura del río Mississippi y se movía hacia el noroeste a 15 mph.

Es probable que se fortalezca aún más antes de tocar tierra en Luisiana el domingo por la tarde.

700 AM CDT Key Messages for #Ida: Extremely life-threatening storm surge and catastrophic wind damage are imminent where the core of #Ida moves onshore in the next few hours https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/lILc6eoRxB

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 29, 2021