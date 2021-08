Demócratas buscan fortalecer Medicare con beneficios dentales

(POLÍTICA YA). – Demócratas del Senado y la Cámara de Representantes tratarán de incluir el cuidado dental dentro de los beneficios de Medicare, como parte del proyecto de ley de presupuesto de $3.5 billones, que además podría permitir cambios radicales en las leyes de inmigración y avanzados programas de salud y educación.

Cámara De Representantes Aprueba Plan De Presupuesto De $3.5 Billones

La propuesta que avanza en ambas cámaras del Congreso, incluye una directiva para expandir Medicare "para incluir beneficios dentales, oftalmológicos y auditivos".

La inclusión de servicios dentales y oftalmológicos es, además, uno de los cambios más importantes a Medicare desde su creación en 1965.

En los 56 años desde que Medicare se convirtió en ley, solo se han agregado algunos beneficios al paquete.

Durante los años 80 y 90 se agregó algún tipo de atención preventiva, como vacunas contra la neumonía y mamografías. Los republicanos encabezaron la incorporación de la cobertura de medicamentos recetados en 2003, cuando controlaban tanto el Congreso como la Casa Blanca. Pero decidieron separar esa cobertura del paquete de beneficios tradicional del programa.

El cambio al programa sería tan radical que ya enfrenta la resistencia de los poderosos grupos de presión de la industria de la salud, una señal temprana de las batallas que le esperan a los legisladores, que actualmente están en receso, cuando regresen para debatir el cuantioso paquete de gasto social.

La propuesta cuenta con apoyo casi universal entre los demócratas, así como el respaldo de parte de muchos grupos de consumidores y de la industria de la salud.

La principal oposición proviene de los dentistas. La Asociación Dental Estadounidense apoya un beneficio gubernamental limitado para los estadounidenses mayores.

Plan De Presupuesto Demócrata Incluye Una Ruta Hacia La Ciudadanía

La asociación, cuyos líderes dicen que quieren que el Congreso concentre los escasos recursos en las personas más necesitadas económicamente, quiere que los beneficios dentales de Medicare se ofrezcan solo a los pacientes más pobres, a través de aseguradoras privadas y que se incluyan en su propia parte especial de Seguro médico del estado.

"Nuestro enfoque está en las personas que no van al dentista en absoluto", dijo al diario The New York Times Michael Graham, vicepresidente senior de asuntos gubernamentales y públicos de la asociación, y agregó que muchos pacientes elegibles para Medicare con ingresos más altos ya pueden obtener servicios dentales.

Lo más probable es que Medicare pague precios más bajos que los pacientes mayores de edad que ahora pueden pagar la atención ellos mismos, un impacto potencial en los ingresos dentales. Es posible que algunos proveedores se nieguen a aceptar Medicare.

Los grupos que han estado presionando por la disposición describen esto como una rara oportunidad para promover una política popular. En una encuesta reciente, el 84% de los estadounidenses, apoyaron la incorporación de servicios dentales, de la vista y auditivos a Medicare.