Giselle Blondet da positivo al Covid-19 y asegura que la vacuna la “está protegiendo”

(NOTICIAS YA).- La presentadora puertorriqueña Giselle Blondet le comunicó, a sus seguidores dio positivo a Covid-19.

Según la actriz ha presentado síntomas leves a raíz del virus y ya se encuentra recuperándose. “Desde hace unos cuantos días ando con Covid. Me parece raro decirlo porque yo me he cuidado tanto, tanto y tanto... o sea, la exagerada del año. Siempre con mi mascarilla, pero así son las cosas”, dijo Blondet desde su hogar en Miami, Florida.

Entre los síntomas que ha tenido está el dolor de cabeza “bien fuerte”, dolor de espalda baja y un poco de fiebre.

Aclaró que está vacunada contra la enfermedad y que por eso entiende que no ha presentado síntomas más graves. “Yo estoy vacunada y quiero decirles que cuando estaba en toda esta etapa en la que estaba pensando si me vacunaba o no, yo tenía mucho miedo. Tardé en tomar la decisión, porque es difícil escuchar tantas cosas. Uno lee tantas cosas, escucha opiniones de distintos médicos, lo que dice la prensa y lo que dicen tus familiares. Pero me vacuné y lo hice, sobre todo, por mis nietos y por mis hijos”, añadió.

La actriz explicó que padece de artritis reumatoide por lo que toma medicinas que le debilitan el sistema inmune.

“Lo más importante, quiero que se cuiden. Que se cuiden mucho. No veo la hora de poder salir de mi casa, de poder abrazar a mis hijos, a mis nietos”, enfatizó la presentadora a la vez que agradeció haber presentado menores síntomas.

