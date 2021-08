Habilitan nuevo centro de tratamiento de covid-19 en San Diego

(NOTICIAS YA).- Mientras el número de contagios por covid-19 sigue creciendo en el condado de San Diego, autoridades del condado buscan alternativas para prevenir que ocurran más hospitalizaciones con casos graves de la enfermedad.

Se trata de un Centro Regional de Anticuerpos Monoclonal, o MARC, por sus siglas en inglés, en donde pacientes en riesgo de complicaciones por Covid-19 pueden recibir tratamiento gratuito y sin importar su estatus migratorio.

“Ese centro es para personas que tiene una prueba positivo para covid y tiene síntomas que no son muy grave”, explica Jeniffer Tuteor, subdirector médico de la Agencia de Salud del condado de San Diego

A partir de la siguiente semana, el Centro Cathy Hopper Clairemont se convertiría en un centro temporal de tratamiento de Covid con anticuerpos monoclonales.

“Los antibodies monoclonales son usados para muchas cosas en medicina con los doctores. Y esos en particular son para Covid.”

La directora del Departamento de Salud del condado explica que en apenas horas de recibir el tratamiento, los anticuerpos dificultan la capacidad del virus para reproducirse y afectar más la salud de la persona.

El alcade Todd Gloria asegura que el proporcionar atención temprana a pacientes de Covid ayuda a prevenir más hospitalizaciones asegurando una capacidad estable en el sistema de salud.

Para recibir el tratamiento se debe primero haber resultado positivo a covid-19, que hayan pasado menos de 10 dias de presentar los síntomas, estar en riesgo de tener complicaciones de salud y tener más de 12 años.

“No nos importa la inmigracion, no nos importa la aseguranza, es gratis para las personas, porque queremos para toda la gente no tiene síntomas graves de covid y no esta en el hospital.”

La doctora Wooten enfatiza que las personas deben saber que este tratamiento no es un reemplazo para la vacuna; y aunque desde febrero a la fecha más de mil 600 personas han recibido el tratamiento, este no previene la enfermedad.

"Con tratamiento de monoclonal de antibodies, 70 porcentaje de las personas o más puede prevenir para tener una hospitalización y síntomas más graves", comenta Tuteor.