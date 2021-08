Se acabó la espera. Ya podrán comprar pases anuales de Walt Disney

(NOTICIAS YA).- Para limitar el número de visitantes dentro de Walt Disney World durante la pandemia, el gigante de los parques temáticos dejó de vender nuevos pases anuales. A principios de agosto, los funcionarios de Disney prometieron que los pases se reanudarían este año, pero no dijeron cuándo. Bueno, la espera terminó y ahora tenemos una fecha oficial ya que los funcionarios de Walt Disney World anunciaron que las nuevas ventas de pases anuales se reanudarían el 8 de septiembre.

Eso les da a los invitados poco menos de un mes para obtener sus pases antes de que comiencen las celebraciones del 50 aniversario el 1 de octubre. El parque temático dijo que ofrece diferentes beneficios de pases anuales, según los comentarios de los titulares de pases. Según el blog de Disney Parks, dependiendo de su tipo de pase, los miembros pueden tener hasta cinco reservas de Disney Park Pass a la vez. Y, de vez en cuando, se agregarían "reservas de bonificación" al calendario sin que esto contara contra su límite de reserva.

Todos los pases nuevos tendrán diferentes opciones adicionales, incluido el parque acuático, deportes y opciones de descarga de PhotoPass. Los funcionarios de Disney dijeron que hay nuevas mejoras en el sistema de reservas, incluido "un nuevo calendario integrado que permite a los titulares de pases ver rápidamente las fechas restringidas para cada tipo de pase, ver los días disponibles y hacer, modificar o cancelar una reserva, todo en un solo lugar".

New @WaltDisneyWorld Resort Annual Passes will be available beginning Sept. 8, just in time for 50th anniversary celebration. Get all the details: https://t.co/I11QOwIqP6 pic.twitter.com/jmDG40nLvd

— Disney Parks (@DisneyParks) August 30, 2021