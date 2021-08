Todavía hay chance de registrarse para los cheques mensuales por hijos

(POLÍTICA YA). – El Servicio de Rentas Internas (IRS) advirtió a los padres de familias de bajos ingresos que todavía están a tiempo para recibir los cheques mensuales del Crédito Tributario por Hijos (CTC).

Cheques Mensuales Por Hijos Serán Permanentes En Presupuesto Demócrata

Ya el IRS ha enviado dos pagos anticipados del crédito. El primero en julio y el segundo en agosto. El tercero deberá ser distribuido el próximo 15 de septiembre.

La agencia indicó este lunes que no es demasiado tarde para incribirse para recibir los pagos anticipados del crédito tributario por hijos.

“El IRS insta a cualquier persona que normalmente no esté obligada a presentar una declaración de impuestos a explorar las herramientas disponibles en IRS.gov”, dijo en un comunicado. “El asistente de elegibilidad puede ayudar a determinar la elegibilidad para el crédito tributario por hijos por adelantado”.

Agregó que la herramienta de registro de no contribuyentes puede ayudar a las personas a presentar una declaración de impuestos simplificada para inscribirse en estos pagos, si está entre las personas que no declaran impuestos, o no han presentado una declaración de 2019 o 2020.

Algunos no declarantes también pueden ser elegibles para los Pagos de Impacto Económico, o cheques de estímulo de $1,400 por persona y el crédito de reembolso por recuperación.

“Las personas pueden obtener estos beneficios, incluso si no trabajan, no tienen ingresos o no tienen una dirección permanente”, aclaró el IRS.

Para estas familias, cada pago anticipado de CTC es de hasta $300 por mes por cada niño calificado menor de 6 años y hasta $250 por mes por cada niño de 6 a 17 años.

Los pagos generalmente se emiten el día 15 de cada mes hasta diciembre de 2021.

REQUISITOS DE INGRESOS

Estos son los requisitos de ingresos:

Contribuyente único: Un ingreso bruto ajustado de $75,000 o menos para calificar para el monto total

Cabeza de familia: Un ingreso bruto ajustado de $112,500 o menos para calificar para el monto total

Pareja que presenta una declaración conjunta: Un ingreso bruto ajustado de $150,000 o menos para calificar para el monto total

Hijo menor de 5 años: Crédito por $3,600 cada uno si el padre/tutor cumple con los requisitos anteriores

Hijo de 6 a 17 años: Crédito por $3,000 cada uno si el padre/ tutor cumple con los requisitos anteriores

No declarante de impuestos: deberá presentar una declaración de impuestos de 2020 para recibir el pago

Esto incluye a los recién nacidos, incluso si nacen más tarde en 2021. Los padres podrán presentar un reclamo en sus declaraciones de impuestos de 2021 el próximo año.