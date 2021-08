Advierten sobre inundaciones repentinas para el condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de inundaciones repentinas ante la alerta de lluvias y tormentas dispersas que se mueven hacia el norte del condado de San Diego.

Se reportó una cantidad significativa de relámpagos y truenos de las tormentas registradas en las montañas, que se moverán a los desiertos al final de la tarde. Mientras la brisa del mar se mueve tierra adentro. Las tormentas eléctricas podrían generar tasas de lluvia de 1 a 2 pulgadas por hora con posibles inundaciones.

La alerta de inundación repentina para los desiertos y montañas del condado estará en efecto este martes hasta las 10 p.m.

The next 48 hours are looking to be busy with Flash Flood Watches issued for almost the entire Desert SW. 👀

Be sure to follow...

✅ @NWSSanDiego

✅ @NWSPhoenix

✅ @NWSFlagstaff

✅ @NWSTucson

✅ @NWSSaltLakeCity

...to stay on top of the latest updates! #cawx #azwx #nvwx pic.twitter.com/roA4hkHFnX

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) August 31, 2021