Biden defiende la retirada de EE.UU. de Afganistán

(POLÍTICA YA). – El presidente Joe Biden insistió este martes en defender su decisión de retirar las tropas de Estados Unidos de Afganistán y aseguró que fueron un éxito las labores de evacuación de miles de ciudadanos estadounidenses que deseaban abandonar el país.

Último Vuelo Militar De Estados Unidos Sale De Afganistán

El discurso presidencial se produjo un día después de que saliera de Afganistán el último avión militar estadounidense que quedaba, con lo que llegó a su fin una guerra de 20 años, la más larga en la historia de Estados Unidos.

También ocurre tras 17 días de evacuaciones en lo que se convirtió en la mayor operación de transporte aéreo de no combatientes en la historia militar de EE.UU. en la que fueron evacuados más de 123 mil civiles, incluidos más de 5,500 ciudadanos estadounidenses y más de 100 mil afganos.

Biden describió la evacuación de Afganistán como un "éxito extraordinario" a pesar de que decenas de estadounidenses y miles de aliados afganos se quedaron atrás en el país gobernado ahora por los Talibanes.

"Mis conciudadanos, la guerra en Afganistán ya terminó", exclamó el presidente desde la Casa Blanca marcando un momento simbólico que, según dijo, estaba muy retrasado. "Soy el cuarto presidente que se ha enfrentado a la cuestión de si poner fin a esta guerra y cuándo. Cuando me postulé para presidente, me comprometí con el pueblo estadounidense a poner fin a esta guerra. Hoy he cumplido ese compromiso”.

MEDIOS DIPLOMÁTICOS

Biden se comprometió a utilizar medios diplomáticos para ayudar a evacuar hasta 200 estadounidenses que permanecen en Afganistán.

"Para los estadounidenses que quedan, no hay fecha límite", dijo Biden. "Seguimos comprometidos con sacarlos".

El Pacto De Trump Con Talibanes, ¿Obligó A Biden A Salir De Afganistán?

A pesar de su defensa, sus críticos se han envalentonado por la aparentemente caótica ejecución de su plan de salida.

Pero en su discurso de este martes no ofreció disculpas por cómo terminó la guerra.

"No iba a extender esta guerra para siempre, y no iba a extender una salida para siempre", dijo, dejando de lado los argumentos de que dejar algunas tropas en el país era una forma factible de mantener a raya a los talibanes.

Algunos legisladores republicanos, todos leales al expresidente Donald Trump, han aprovechado la salida de Afganistán para pedir la renuncia del presidente, un juicio político e incluso que se invoque la Enmienda 25 para poner fin a la presidencia de Biden.

Entre esos congresistas figuran algunos de los más polémicos, como la representante Marjorie Taylor Greene de Georgia, quien pidió un juicio político; el representante Madison Cawthorn, quien instó al gabinete de Biden a destituirlo de su cargo a través de la 25ª Enmienda; y el senador Josh Hawley de Missouri, quien exigió la renuncia de Biden.