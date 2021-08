El fantasma de Cancún aún persigue al senador Ted Cruz

(POLÍTICA YA). – El fantasma de Cancún persigue al senador Ted Cruz, incluso seis meses después de su escandaloso viaje a la turística ciudad mexicana durante una tormenta de febrero en su estado Texas, que dejó a millones sin electricidad y mató a más de 200 personas.

Internet Se Burla De Ted Cruz Por Su Visita De Medianoche A Río Grande

El tema en debate ahora es Afganistán y la salida de las tropas estadounidenses de ese país este lunes, tras 20 años de una guerra sin fin.

“Esto es espantoso. Y mal. Estados Unidos no deja atrás a los estadounidenses” dijo Cruz en un mensaje que publicó en Twitter, en respuesta a la noticia de que todavía quedan estadounidenses en Afganistán que desean salir del país.

This is horrifying. And wrong. America doesn’t leave Americans behind. https://t.co/k1olAjUkmh — Ted Cruz (@tedcruz) August 31, 2021

El tuit del senador republicano provocó una marea de comentarios y memes en la red social que trajeron a colación su viaje a Cancún de febrero.

“También es horrible y erróneo cuando un senador entra en pánico por una red eléctrica privatizada colapsada, escucha a sus electores congelarse y pedir ayuda, y resuelve ese problema haciendo que la policía de Houston empuje a la gente para que él y su familia puedan abordar un avión a Cancún”, le respondió este usuario.

It's also horrifying and wrong when a Senator panics over a collapsed privatized electric grid, hears his constituents freezing and begging for help, and solves that problem by having Houston police push people out of the way so he and his family can board a plane to Cancun. pic.twitter.com/JH5ynHeo47 — Jay Barker (@buf2srq2) August 31, 2021

“¿Qué tal ese viaje a Cancún? #CancunCruz”, le preguntó otra persona

La crítica también sirvió para otro comentario de Cruz, esta vez para agradecer a los estadounidenses que sirvieron en Afganistán.

“En nombre de 29 millones de tejanos, gracias a todos los soldados, marineros, aviadores y marines de nuestro país que respondieron al llamado y sirvieron a nuestra nación en Afganistán. Gracias por dar un paso al frente y mantener seguros a los estadounidenses”, dijo el senador.

“La parte silente fue, "Dios sabe que no lo hice y no lo haré. No lo hará ninguno de mi familia. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos vamos a Cancún”.

The silent part was, “God knows I didn’t and won’t. Not will any of my family. Because when the going gets tough, we go to Cancun.” — VMac (@McgradyVicki) August 31, 2021

“Cancún es tendencia. Oh no. Los tejanos necesitan ayuda y Ted Cruz se fue de vacaciones dejándolos atrás”, comentó este usuario.