Florida retiene los salarios de la junta escolar de 2 distritos con mandatos de máscara

(NOTICIAS YA).- A pesar de la decisión del viernes de un juez que se puso del lado de las familias de Florida que demandaron al estado por la prohibición del mandato de máscaras en las escuelas, el Departamento de Educación de Florida cumplió con su amenaza de retener los fondos de los distritos escolares con requisitos de máscaras.

El gobernador Ron DeSantis emitió el 30 de julio una orden ejecutiva destinada a evitar que los distritos requieran que los estudiantes usen máscaras. El Departamento de Salud de Florida siguió emitiendo una regla que requiere que los padres puedan optar por no cumplir con los requisitos de las mascarillas de los estudiantes. En medio del aumento de los casos de COVID-19 en Florida entre los niños que no pueden vacunarse, algunos distritos escolares aprobaron mandatos de máscaras, pero los estudiantes podían optar por no participar con una nota de un padre. Sin embargo, algunos de los condados más grandes del estado, incluidos los de Alachua y Broward, implementaron mandatos que requerían que un profesional médico proporcionara una razón para optar por no participar. La Junta de Educación del Estado encontró una causa probable de que esos distritos violaban la Declaración de Derechos de los Padres del estado.

El lunes, el estado retuvo los salarios mensuales de la junta escolar de los condados de Alachua y Broward. El departamento de educación dijo en un comunicado de prensa que retendría el dinero hasta que cada junta escolar cumpla con las leyes y reglas estatales. "Vamos a luchar para proteger los derechos de los padres de tomar decisiones sobre el cuidado de la salud de sus hijos", dijo el comisionado de Educación, Richard Corcoran, en un comunicado. “Saben lo que es mejor para sus hijos. Lo que es inaceptable son los políticos que han levantado la mano derecha y se han comprometido, bajo juramento, a defender la Constitución, pero no lo hacen. En pocas palabras, los funcionarios electos no pueden elegir qué leyes quieren seguir ". La semana pasada, Corcoran dio a los distritos 48 horas para reconsiderar los mandatos. DeSantis dijo anteriormente que enfrentarían consecuencias. El viernes, el juez de circuito del condado de Leon, John C. Cooper, estuvo de acuerdo con un grupo de padres que afirmaron en una demanda que la orden de DeSantis es inconstitucional y no se puede hacer cumplir. Cooper aún no ha firmado el fallo.

“¿Qué pasaría si un distrito prohibiera a cualquier persona usar máscaras? Apuesto a que los padres demandan bajo la Declaración de Derechos de los Padres, dicen, "Oye, espera un minuto, creo que es lo mejor para mi hijo ir a la escuela", ¿a dónde sabes qué? Creo que ganarían con eso y, por lo tanto, se apelará. Terminaremos recuperándolo ”, dijo el gobernador.

