Hombre de 53 mató a su madre de 71 años en su casa de habitación en Prince George's, Maryland

(NOTICIAS YA).- Autoridades del Departamento de Policía de Prince George's, Maryland, acusan a un hombre de 53 años por haber asesinado a su madre, el sospechoso ya tenía antecedentes delictivos.

De acuerdo a la policía, los detectives de la Unidad de Homicidios obtuvieron una orden de arresto contra el individuo a quien buscan por haber matado a su madre dentro del hogar de esta en Temple Hills.

John Frederick Carrington, de 53 años y sin domicilio fijo se le imputa el asesinato de su madre, Johnetta Wormley, de 71 años residente de Temple Hills, jurisdicción de Prince George's.

RELATO OFICIAL DEL CRIMEN

El 29 de agosto de 2021, a eso de las 1:55 pm, oficiales de patrulla acudieron a la cuadra 2900 de Brinkley Road para llevar a cabo un chequeo de bienestar. Al llegar a la escena, estos hallaron a Wormley con múltiples indicios de trauma, dentro de su hogar, Johnetta Wormley fue declarada muerta en la escena.

Durante el curso de la investigación, los detectives identificaron a Carrington como el sospechoso quien también está siendo acusado por un apuñalamiento de naturaleza doméstica que se registró el sábado en Clinton.

La víctima de este último incidente sobrevivió sus heridas. A este también le imputan haber intentado asaltar a una gasolinera en Old Branch Avenue, en el área de Clinton temprano en la mañana del lunes.

Autoridades pidieron a las personas que quien tenga información sobre el paradero de Carrington, por favor llame a los detectives al 301-516-2512.

Es importante no confrontar al sospechoso porque podría ser violento. No se descarta que John Frederick Carrington pueda haber salido del estado para huir de la zona, por lo que si lo ve no dude en denunciarlo a las autoridades.