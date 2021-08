Llora Paty Navidad al reaparecer tras lucha contra COVID-19

(NOTICIAS YA).- La polémica Paty Navidad reapareció en los medios tras contagiarse de COVID-19 e incluso haber estado hospitalizada por la enfermedad.

De acuerdo con Milenio, la actriz mexicana acudió al programa “Al Extremo”, donde habló del hostigamiento que vive debido a su postura respecto al COVID-19 y su vacuna, la cual aclaró en la emisión.

“Nunca, nunca, nunca he dicho que el coronavirus no existe. Virus, bacterias, parásitos han existido toda la vida. Es más, tenemos que convivir con ellos porque el sistema inmunológico se fortalece”, explicó la concursante de MasterChef Celebrity.

Durante su estadía en el hospital, Navidad se dio cuenta de que circulaban mentiras acerca de su estado de salud. Desmintió que tenga un tumor cerebral o que haya sido intubada, e incluso sugirió que este proceso le hubiese causado la muerte.

“No me intubaron. Llegué por problemas de oxigenación y el diagnostico era neumonía y dijeron que había que intubarme pero dije que no, no era necesario. Si me hubieran intubado no estaría aquí”, aseguró la famosa, quien no cuenta con estudios en Medicina.

También dijo que, aunque ha sido muy vocal en cuanto a su propio rechazo por la vacuna, no pretende convencer a otros de seguirla, sino de tomar sus propias decisiones y afrontar sus consecuencias.

“Se ha dicho que yo digo a la gente que no se vacunen, esa es otra mentira. Yo he dicho ‘yo, Patricia Navidad, no me vacuno’, porque es mi derecho elegir vacunarme o no vacunarme. El mismo derecho que tiene los que eligen vacunarse tenemos los que elegimos no vacunarnos. La gente que haga lo que quiera; que se haga responsable, eso sí, como yo me hago responsable de mis decisiones y de las consecuencias”, considera la actriz.

Incluso se disculpó con sus detractores por no haberse muerto pues, asegura, muchos lo desean. “¡Viva! No me morí, señores, lo siento. De verdad discúlpenme todos los que querían que me muriera. Disfruto la vida y trato de ayudar siempre que puedo”, aseguró.

Paty Navidad se mostró resignada con las críticas, aunque dijo que no soporta que involucren a su familia.

“Todo lo que quieren contra mí, aquí estoy, pero la familia es sagrada y se tiene que respetar. Hay molestia, tristeza, dolor… pero también me lo trato de tomar con humor. La gente lo que quiere es verte derrotado, verte mal, entonces lo que le puedes dar a la gente es lo mejor de ti”, finalizó.