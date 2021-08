Mujer de Florida con COVID-19 que se desplomó esperando tratamiento, asegura que el Regeneron salvó su vida

(NOTICIAS YA).- Una mujer con coronavirus que se hizo viral tras desplomarse en el piso de uno de los centros de tratamientos para esta enfermedad en Florida, afirmó este lunes junto al gobernador Ron DeSantis, que la terapia monoclonal que recibió, le salvó la vida.

Terapia de anticuerpos monoclonales contra COVID-19 ¿Qué es y dónde se aplica en Florida?

Hace dos semanas, Toma Dean, no pudo más con su malestar por COVID-19 y fue a una biblioteca en Jacksonville donde se inauguró un centro de terapia monoclonal para contrarrestar el virus y simplemente cayó al suelo ante la vista de todos. A pesar de que ella no era la única, se hizo viral.

Esto, en medio de una conferencia de prensa del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien durante las últimas semanas ha estado abriendo gran variedad de centros de terapia de anticuerpos contra el COVID-19 a lo largo del estado.

Dean, quien es madre de 2 hijos, fue invitada por el mandatario estatal y por alcalde de Jacksonville, Lenny Curry para que basado en su experiencia, exhortara a los pacientes con coronavirus a recibir este tratamiento gratuito gubernalmental, para evitar caer en un hospital.

Aunque Dean afirmó que sigue recuperándose del COVID-19 tras recibir el tratamiento de anticuerpos, indicó que ya puede hacer cosas por sí solas como bañarse, y lo agradece enviando este mensaje a todos.

Es importante resaltar que la recomendación médica y gubernamental para evitar contraer el COVID-19 es VACUNARSE, sin embargo, quienes hayan adquirido el virus sin estarlo, tienen la opción de administrarse la terapia de anticuerpos monoclonales, desplegada en toda Florida de forma gratuita, durante los primeros días de la enfermedad, para evitar ser hospitalizados o empeorar y entrar en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Para conocer los centros de tratamiento con Regeneron a nivel estatal y hacer una cita (sin prescripción médica), puede consultar el enlace a continuación: patientportalfl.com

"I received the Regeneron, and within about 24 to 36 hours, I knew I was going to make it." - Toma Dean pic.twitter.com/HVSrNuzY80

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) August 30, 2021