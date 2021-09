Sigue adelante el programa de asistencia del pago de alquiler y utilidades en DC

(NOTICIAS YA).- El programa de asistencia financiera para inquilinos y proveedores de vivienda en el Distrito de Columbia contará con aún más fondos federales para quienes estén en una situación difícil para pagar su renta o utilidades.

Mediante el programa “STAY DC” se ha logrado beneficiar a más de 15 mil residentes dentro del distrito y además se han proporcionado alrededor de $143 millones en asistencia.

A raíz de que el Distrito logró su meta de distribución de fondos federales, este ahora es elegible para recibir recursos adicionales que serán designados al beneficio de todo aquel que ha sido impactado económicamente por la pandemia, esto sin importar cual sea su estatus migratorio.

“Uno de los mitos que al principio las personas decían: me va a afectar por el cargo público, aquí en Washington, DC, independientemente de su estatus migratorio la alcaldesa Muriel Bowser siempre ha sido bien clara que en Washington, DC. Nosotros no somos una extensión de la migración, del ICE. Lo que a nosotros aquí nos importa es darle los servicios a todos los seres que viven aquí en Washington”, explicó Jackie Reyes-Yanes, directora de Asuntos Latinos.

Los coordinadores del programa exhortan a la comunidad a que acudan en persona al Departamento de Asuntos Latinos, ubicado en la 2000 de la calle 14, sitio en donde pueden aplicar con el apoyo de personal calificado.

“Todo fue completamente en español, no hay requisitos migratorios, todos podemos aplicar, todo el que lo necesite lo puede hacer y es en nuestro idioma que es lo más importante. El programa en sí lo vi muy fácil de aplicar, puesto que tenía la necesidad y tenía las pruebas correspondientes para poder aplicar y ser aprobada”, comentó Roxana Ventura, beneficiaria del programa.

Los beneficiarios de este programa reconocen que previamente a contar con estos fondos, pasaron momentos económicamente complicados, los que a su vez generaban un ambiente de ansiedad en sus hogares.

“Yo estuve aplicando con varias organizaciones cuando muy empezó la pandemia y como cuatro meses, yo aplicaba y me decían que no había ayuda, que ya se había terminado y yo más me desesperaba. Y nos enteramos que estaba esta ayuda y pues aplicamos, pero si nos hizo bastante… nos afectó emocionalmente y psicológicamente”, explicó Edilma Álvarez, otra beneficiaria.

El programa también tiene la capacidad de proveer fondos de manera anticipada y no solamente para pagar deudas pendientes. Situación que ha permitido a los beneficiarios planificar sus gastos.

“Me ha beneficiado porque puedo tener un pequeño ahorro de lo que yo iba a pagar la renta, puedo tener un poquito de ahorro para en un futuro ayudarme de eso por cualquier cosa que pueda pasar. Porque parece que esto sigue todavía, estamos en tiempos difíciles todavia”, concluyó Rosalba Rodríguez Santos.

Miembros de la comunidad que requieran de estos recursos pueden contactar la oficina de Asuntos Latinos al 202-671-2825 o visitar el sitio web: stay.dc.gov.