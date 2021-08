Tras las rejas por pornografía infantil de niños de 1 año

(NOTICIAS YA).- Bajo 23 cargos de posesión de pornografía infantil que involucra a víctimas de 1 año, la Oficina del Alguacil del Condado de Volusia arrestó a Nash lee Sloan, de 28 años, quien era investigado desde el pasado mes de abril.

Sloan se entregó este lunes por la noche y fue fichado en la cárcel del condado de Volusia con una fianza de $230,000.

A Deltona man turned himself in Monday night on 23 counts of possession of child pornography after a @MissingKids cyber tip and VSO investigation. https://t.co/t7oBmficnW pic.twitter.com/kxdcp12lYU

— Volusia Sheriff (@VolusiaSheriff) August 31, 2021