Hasta $5,000 de recompensa por 2 mujeres que presuntamente atropellaron y mataron a un ciclista en Tampa

(NOTICIAS YA).- Autoridades piden ayuda a la comunidad para identificar a dos personas que presuntamente atropellaron a un ciclista que posteriormente murió este domingo en la ciudad de Tampa.

Obligatorias vacunas contra COVID-19 en empleados de la Ciudad de Tampa

Según informó el Departamento de Policía de Tampa, la tarde del pasado domingo 28 de agosto un ciclista se desplazaba en sentido oeste por la Avenida 28 y giró en la intersección de la Calle 22, cuando fue golpeado por un vehículo.

Tal y como lo muestra un video de una cámara de seguridad, la conducta del presunto auto que lo arrolló y la pasajera del mismo, retrocedieron y se bajaron del vehículo, donde interactuaron con la víctima por un corto período de tiempo. Sin embargo, ambas sospechosas dejaron la escena.

Ahora el Departamento de Policía de Tampa pide ayuda para identificar a estas personas que presuntamente atropellaron a la víctima y se dieron a la fuga. El vehículo en el que se trasladaban ambas mujeres es un Nissan Altima color dorado o beige.

Mujer de Florida con COVID-19 que se desplomó esperando tratamiento, asegura que el Regeneron salvó su vida

FATAL HIT AND RUN: The Tampa Police Department needs your help identifying the subjects seen in this video.

On 8-29-21, the victim was riding his bicycle westbound on 28th Ave and turned into an intersection on 22nd Street where he was struck by a vehicle. pic.twitter.com/33B1h9X14z

— TampaPD (@TampaPD) August 31, 2021