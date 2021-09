Hispano de 19 años muere por salvarle la vida a su madre tras inundaciones por remanente Ida en Maryland

(NOTICIAS YA).- Incertidumbre, confusión y pánico es lo que vivieron decenas de residentes en Rockville, tras registrarse inundaciones que dejaron una persona desaparecida, un fallecido y decenas de desplazados.

Melkin Cedillo, de 19 años, murió salvando la vida de su madre durante las severas inundaciones esta madrugada que dejaron varias unidades de este Complejo de Apartamentos en Rockville bajo el agua y causaron la evacuación de más de 100 residentes en su mayoría hispanos.

LEE: Inundaciones tras paso del remanente de Ida dejan al menos 1 muerto en Maryland

Daysi Cedillo, quien es madre de Melkin dijo entre lágrimas que: “esta madrugada ha sido triste para nosotros y me siento más triste por perder a mi hijo, no lo creo, esto no lo puedo creer Dios mío por qué me paso esto”.

La madre de origen hondureña relata el momento en el que su hijo, Melkin falleció.

“Cuando me levantó veo que está el colchón lleno de agua, me agarré de un mueble, salimos para afuera mijo le dije, se llenó aquí afuera de agua, mami que está pasando y me abrazo”, dijo la madre, quien agregó "no se como voy a salir de esta pesadilla".

Lorna Virgili quien es portavoz hispana del condado de montgomery confirmó la muerte del joven de 19 años cuyo cadáver fue hallado en las cercanías de su vivienda dijo que: "se rescataron a 10 personas por las ventas, por las escaleras. han desplazado de 120 a 15o personas”.

Según esta madre centroamericana el agua causó que muchos residentes de la primera planta dentro de los departamentos afectados en los Complejos Rock Creek Woods y Twinbrook Parkway se quedaran atrapados haciendo casi imposible salir de las unidades.

LEE: Sigue adelante el programa de asistencia del pago de alquiler y utilidades en DC

“Quisimos salir por la ventana pero no se pudo y tratamos de salir por otro lado y él me dice mamá usted no va a poder usted no sabe nadar, él fue por un palo para que me ayudara y yo le dije que no pero él me dijo ya vengo, salió y no regresó, mi corazón está destrozado", sentenció la madre del joven fallecido, quien ya es catalogado como un héroe dentro de la comunidad.

La familia pide su ayuda para cubrir los gastos fúnebres puede ayudar a través de la página GofundMe, dando click en este link.