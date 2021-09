Inicia restrictiva ley antiaborto en Texas tras inacción de la Corte Suprema

(NOTICIAS YA).- Desde la medianoche de este miércoles entró en vigor una restrictiva ley antiaborto en Texas, ahora una de las más estrictas del país, tras la falta de intervención de la Corte Suprema, a quien se le pidió bloquearla.

De acuerdo con la ley, el aborto queda prohibido una vez que se pueda detectar el latido del feto, algo que suele ocurrir alrededor de las seis semanas y antes de que muchas personas sepan que estan embarazadas.

La ley es tan estricta que no hay una excepción para la violación o el incesto, aunque existe una excepción para las “emergencias médicas”, de acuerdo con CNN.

La ley incluso permite a los ciudadanos entablar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una persona embarazada a abortar.

Esta sería la orden más estricta en contra del derecho al aborto en el país desde la decisión de Roe vs. Wade, con la que se legalizó el aborto en 1973.

Aún está pendiente la intervención de la Corte Suprema, a quien se le pidió por medio de una apelación de emergencia suspender esa ley. Sin embargo, hasta el momento no se han pronunciado y la inacción permitió que la legislación entrara en vigor.

“A través de su inacción, los jueces han permitido que se aplique la restricción más estricta al aborto desde Roe v. al menos algún período de tiempo”, destacó el analista de la Corte Suprema de CNN Steve Vladeck.

La falta de respuesta de la Corte Suprema provocó una furiosa reacción de los partidarios del derecho al aborto, justo después de que la ley entró en vigor.

“La Corte Suprema no ha respondido a nuestra solicitud de emergencia para bloquear la nueva prohibición radical del aborto de 6 semanas de Texas, la SB8. La ley ahora entra en vigencia. El acceso a casi todos los abortos acaba de ser cortado para millones de personas. El impacto será inmediato y devastador”, tuiteó la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) durante la madrugada.

BREAKING: The Supreme Court has not responded to our emergency request to block Texas’ radical new 6-week abortion ban, SB8. The law now takes effect.

Access to almost all abortion has just been cut off for millions of people. The impact will be immediate and devastating.

— ACLU (@ACLU) September 1, 2021