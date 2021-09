La cadena de hamburguesas más grande del país podría cerrar por variante Delta

(NOTICIAS YA).- Ante el aumento en los casos de COVID-19 por la variante Delta, McDonald's está considerando cerrar nuevamente sus comedores, de acuerdo con varios informes.

Apenas el pasado 28 de julio, la cadena de hamburguesas más grande del país anunció la intención de abrir al 100 por ciento antes del Día del Trabajo, pero la expansión de la peligrosa variante del coronavirus los ha hecho retroceder.

La semana pasada, McDonald's llamó a sus franquiciados y les aconsejó que estuvieran preparados para volver a cerrar los comedores en los condados donde la variante Delta se está extendiendo rápidamente.

Específicamente, los directivos de la cadena sugirieron cerrar los comedores de los restaurantes ubicados en condados en donde los casos exceden los 250 por cada 100,000 personas en un promedio de tres semanas, de acuerdo con información de Reuters citada por Eat This, Not That!.

McDonald's había prohibido temporalmente a sus fieles clientes permanecer en sus comedores al comienzo de la pandemia en 2020. Sin embargo, canalizó sus esfuerzos a servicios como McDelivery, incluyendo muchas promociones.

Fue a finales de julio cuando la cadena de comida rápida reabrió el 70 por ciento de sus comedores en todo el país.

McDonald's no es la única gran cadena de comida rápida que está tomando precauciones ante la variante Delta. KFC y Taco Bell han decidido recortar sus horas debido a personal que está fuera por COVID-19 en varias ubicaciones de Alabama y Georgia, según Reuters.

De acuerdo con OpenTable, al menos 16 estados están implementando actualmente algunas restricciones para comer en interiores, como California, Oregon, Washington, Colorado, Nuevo México, Louisiana y Carolina del Norte.

En Estados Unidos se alcanzó un promedio diario de 100,000 hospitalizaciones por COVID-19 por primera vez desde el pico invernal, esto atribuido a la expansión de la variante Delta.

Para finales de julio, los CDC estimaron que más del 80 por ciento de los casos de COVID-19 registrados se debieron a la variante Delta.