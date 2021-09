Más distritos escolares exigen uso de cubrebocas

(NOTICIAS YA).- Cada vez más distritos escolares se suman a la lista de aquéllos que están implementando mandatos para portar cubrebocas en las escuelas. Esto tras el aumento de casos de Covid-19 por la contagiosa variante Delta.

El lunes el distrito escolar de Wichita implementó un mandato para obligar a estudiantes, maestros, y visitantes a portar cubrebocas dentro de las escuelas.

¨Fue buena decisión para que estén todos sanos y saludables. Entiendo la decisión de muchos padres pero está bien por el bien de todos¨, dijo Jasmine Barnal, madre de tres niñas que asisten a las escuelas públicas de Wichita.

El mandato de portar cubrebocas en las escuelas ha provocado disgusto entre algunos padres, sin embargo, la mayoría está de acuerdo con tomar precauciones contra Covid-19.

¨Estamos acostumbrados. Nsotros no nos la hemos quitado para nada, siempre la hemos traído. Y el niño se la pone siempre, siempre la trae, no la olvida y no reniega¨, dijo María Ornelas, madre de un estudiante de 15 años.

Algunos padres mantienen cubrebocas extras en las mochilas de sus hijos, en caso de que se les olvide.

Como el distrito USD 259 de Wichita, otros han seguido los mismos pasos. Mulvane USD 263 y Ark City USD 470 implementaron a partir del miércoles 1 de septiembre un mandato para portar cubrebocas.

Mientras que los niños estén participando en actividades al aire libre, por ejemplo, durante el receso, está permitido retirarse el cubrebocas. También se lo pueden quitar durante la práctica de actividades deportivas.

Por mandato federal, los estudiantes dentro de los autobuses escolares deben portar cubrebocas, sin importar las reglas particulares del distrito.

Cada distrito evaluará la necesidad de mantener el mandato o hacer cambios en las próximas semanas.