Para criticar intervención en Afganistán, el Papa Francisco cita a Putin

(POLÍTICA YA). – El Papa Francisco fustigó a Estados Unidos y sus aliados internacionales por su intervención en Afganistán, y la forma en que abandonó el país, pero lo hizo con una frase que aparentemente robó de nada menos que el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Biden defiende la retirada de EE.UU. de Afganistán

El pontífice dijo que la intervención de Occidente en el país muestra los defectos de exportar los valores occidentales y la construcción de la nación.

“Es necesario poner fin a la política irresponsable de intervenir desde fuera y de construir en otros países la democracia, ignorando las tradiciones de los pueblos”, dijo Francisco durante una entrevista con la cadena de radio española COPE, grabada la semana pasada en la residencia del Papa en la Ciudad del Vaticano.

Esas mismas palabras fueron pronunciadas por Putin durante la visita de la canciller de Alemania, Angela Merkel a Moscú el pasado 20 de agosto.

Putin dijo que la toma de Afganistán por los talibanes demostró que era hora de que Occidente pusiera fin a su "política irresponsable de imponer los valores externos de alguien desde el exterior".

Francisco pensó que citaba a Merkel

EL ECO DEL ABANDONO

Sobre la caótica retirada de EE.UU. de Afganistán durante las últimas dos semanas, el Papa dijo que "no se tomaron en cuenta todas las eventualidades" cuando los aliados occidentales se fueron.

Sin embargo, opinó que el hecho de que Occidente ponga fin a 20 años de ocupación del territorio es “lícito”, aunque “el eco que tiene en mí es otra cosa”.

El problema, para el papa, la forma en que se “dejó a su suerte” a la población afgana, y “el modo de cómo renunciar, el modo en cómo se negocia una salida", agregó.

"Por lo que se ve, aquí no se tuvieron en cuenta -parece, no quiero juzgar-, todas las eventualidades", indicó el Papa durante la entrevista. "No sé si habrá una revisión o no, pero ciertamente hubo mucho engaño de parte quizás de las nuevas autoridades. Digo engaño o mucha ingenuidad, no entiendo. Pero yo aquí vería el modo”.

Francisco consideró, no obstante, que se trata de una situación difícil, para la que pidió una forma de oración especial.

“Yo voy a tratar de invocar lo que pide siempre la Iglesia en los momentos de mayor dificultad y de crisis: oración, penitencia y ayuno, que es lo que en los momentos de crisis se pide”.