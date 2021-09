Al menos 10 muertos en inundaciones históricas provocadas por los restos de Ida

(NOTICIAS YA).- Las lluvias torrenciales que provocaron los remanentes del huracán Ida en Nueva York, Nueva Jersey y Maryland dejaron al menos a 10 personas muertas en medio de históricas inundaciones, que afectaron a los estados.

Al menos siete de las muertes, que incluyen a un niño de 2 años y una mujer de 85, se registraron en el distrito de Queens a causa de las severas inundaciones durante la noche del miércoles, según el Departamento de Policía de Nueva York.

El pequeño de 2 años fue declarado muerto en una residencia de la calle 64 junto con un hombre de 50 años y una mujer de 48. Los cuerpos fueron descubiertos luego de que agentes respondieron a una llamada al 911 por inundaciones en el lugar, según reportó CNN.

En la calle 183 fueron encontrados muertos una mujer de 45 años y un joven de 22. Otra de las víctimas fue una mujer de 48 años, quien murió en el hospital tras quedar atrapada por una inundación en su casa, también en Queens.

En Brooklyn, un oficial encontró muerto a un hombre de 66 años en su casa inundada, cerca de Ridgewood Avenue, al responder a una llamada de emergencia por inundación.

En la vecina Nueva Jersey, el cuerpo de un hombre de unos 70 años fue recuperado de las inundaciones después de que se ahogara en su vehículo tras quedar atrapado en un torrente de agua, dijo el alcalde de Passaic, Héctor Lora, a CNN.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, apenas en una hora se registró una acumulación de lluvia de entre 3 y 5 pulgadas en el noroeste de Nueva Jersey y partes de la ciudad de Nueva York, destaca Univision.

Las lluvias torrenciales y los fuertes vientos provocados por los restos del huracán Ida también destruyeron hogares, convirtieron carreteras en ríos y casi paralizan el servicio de metro más grande del país.

Las autoridades han declarado estado de emergencia en el estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey, de acuerdo con CNN.

I’m declaring a state of emergency in New York City tonight.

We’re enduring an historic weather event tonight with record breaking rain across the city, brutal flooding and dangerous conditions on our roads.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) September 2, 2021