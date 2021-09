Distrito de preparatorias de Salinas se disculpa de los actos racistas por parte de estudiantes

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS UNIVISION COSTA CENTRAL).- Después de la controversia que se desató con el distrito de preparatorias de Salinas se da a conocer un comunicado donde se disculpa de los actos racistas perpetrados por algunos estudiantes de la comunidad afroamericana.. Cerca de 27 estudiantes de la preparatoria de Salinas identificados a través de imágenes de carácter racistas y recibirán consecuencias académicas y disciplinarias.

Mediante un comunicado en la redes sociales el distrito preparatoria de Salinas se disculpa de los actos racistas ocurridos la semana pasada.

Según el superintendente de preparatoria de Salinas, el distrito es consciente del dolor causado hacia la comunidad afroamericana y los estudiantes y empleados en particularmente por la comunidad de mujeres que se veían representadas en la muñeca afroamericana de esta situación.

El distrito continuará investigando acusaciones acerca de la participación de integrantes del personal. El distrito concluyó la investigación y dice: un estudiante fue responsable de la compra de una muñeca de color negro en una tienda local y la creación de una cuenta en Instagram.

El estudiante no es un atleta, no es un integrante del equipo de porristas, y no es estudiante afroamericano. 27 alumnos fueron identificados a través de fotos, vídeos y entrevistas.

Los estudiantes involucrados incluyen 15 latinos, ocho caucásicos, dos multirraciales, un afroamericano.

Versiones extraoficiales dicen los estudiantes fueron suspendidos y según el distrito deberán participar en el entrenamiento de educación antiracismo y pérdida de privilegios extracurriculares el distrito ha comenzado a trabajar con agencias comunitarias para realizar un proceso de sanación y tener conversaciones significativas acerca del rol de la raza en la educación.

Aprendizaje de pedagogía es anti racistas y culturalmente sensibles y comprensivas para el personal. Entrenamiento en educación antiracismo para estudiantes y personal.

Revisión del plan de estudios a través de un enfoque en diversidad de equidad e inclusión.

Entrenamiento en prácticas de justicia restaurativa e implementación de estudios técnicos como requisito de graduación.

El distrito está contratando a un coordinador en diversidad, equidad e inclusión para avanzar más en el trabajo de crear un distrito sin prejuicios e inclusivo libre de discriminación.