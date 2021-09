Uso de tapabocas regresa al Condado Boulder

(NOTICIAS YA).- Los residentes del Condado Boulder de dos años de edad en adelante, tendrán que usar tapabocas en lugares cerrados nuevamente, sin importar que estén vacunados.

La orden comienza este viernes 3 de Septiembre a las 5 p.m. y se aplicará para cualquier tipo de transporte público, oficinas públicas o privadas, tiendas comerciales, supermercados, restaurantes, centros de eventos, bares, gimnasios, centros de recreación y empresas de manufactura.

Due to the recent surge of the Delta variant and aligning with CDC guidance, BCPH issued a Public Health Order requiring masks in all indoor public settings for everyone 2+ regardless of vaccination status. The order goes into effect Sept. 3. https://t.co/EF348N5Al9 pic.twitter.com/K07LbNvvGC

— Bo Co Public Health (@bouldercohealth) September 3, 2021