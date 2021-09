Anticipan más de 300,000 vuelos durante este fin de semana feriado en Orlando

(NOTICIAS YA).- Desde este jueves el movimiento en el Aeropuerto Internacional de Orlando con motivo al fin de semana feriado se hizo sentir. Autoridades de este terminal aéreo indican que esperan más de 300,000 vuelos hasta el próximo martes 7 de septiembre, aún cuando los CDC recomendaron evitar los viajes en esta fecha.

El asueto por el Día del Trabajo de este 2021, superaría en un 7% las cifras de esta misma fecha del año 2019 en el Aeropuerto Internacional de Orlando, incluso cuando Florida se encuentra en medio de un rebrote de contagios COVID-19 y casos de la variante Delta.

Tan sólo este sábado, este puerto aéreo tendrá más de 53,000 salidas, el día que se pronostica más ocupado.

Aunque en las aerolíneas y el mismo aeropuerto se prevé mantener las normas de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus, parece ser algo difícil o prácticamente imposible de cumplir, según una viajera proveniente de Puerto Rico a Orlando y nos contó su experiencia:

Es importante resaltar que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades exhortaron a las personas que no estén vacunados contra el COVID-19 a no viajar durante este fin de semana feriado. Sin embargo, emitieron una serie de recomendaciones a quienes piensen volar en estos días de descanso, para protegerse a sí mismo y a otros del coronavirus.

