¡Cuidado al visitar estas playas en la bahía de Tampa este fin de semana feriado!

(NOTICIAS YA).- Si está haciendo planes desde ya para estos días de descanso, tenga en cuenta que las autoridades de salud han emitido un aviso a ciertas playas de la bahía de Tampa, donde se recomienda NO NADAR, ante la presencia de bacterias.

El Departamento de Salud del condado Hillsborough informó este jueves que las playas Bahía, Ben T Davis, Davis Islands, Cypress Point, E.G. Simmons, Picnic Island, debido a que presentan altos niveles de bacterias enterococos.

Sin embargo, estas aguas se someterán nuevamente a pruebas el próximo miércoles 8 de septiembre o cerca de esa fecha y, en caso de haber bajado sus niveles, se levantaría esta advertencia.

Es importante resaltar que las bacterias entéricas (enterococos) normalmente habitan en el tracto intestinal de humanos y animales, las cuales pueden causar enfermedades, infecciones o erupciones en los humanos.

No es la primera vez que se emite un aviso de salud en estas playas, pero las autoridades de salud se mantienen en un constante chequeo semanal y quincenal de estas aguas, a través del Programa de Monitoreo de Playas Saludables.

Así que si pensaba visitar estas playas durante el fin de semana feriado el Día del Trabajo, tome previsiones y busque otras opciones en toda la bahía de Tampa, que cuenta con espectaculares playas para disfrutar en familia.

A #PublicHealth advisory has been issued for Bahia, Ben T Davis, Davis Islands, Cypress Point, E.G. Simmons, Picnic Island beaches due to high bacteria levels. Swimming is NOT recommended.

Read more https://t.co/Rb5wA2gBij pic.twitter.com/nj4KI72TtB

— FL DOH in Hillsborough County (@DOHHillsborough) September 2, 2021