Éktor Rivera le da vida a la leyenda musical Daniel Santos

(NOTICIAS YA).- Durante años, Éktor Rivera se ha destacado en teatro en Puerto Rico, Estados Unidos y hasta en Londres. Sin embargo, debutar en la pantalla grande era un sueño inconcluso, que logró de manera protagónica, con la película La última gira. Pelicula que estrenó en Puerto Rico y proxímamente en salas de Estados Unidos.

La historia se basa en la vida del cantante puertorriqueño Daniel Santos (1916-1992), interpretado por Rivera. Además, modula su voz como cantante para que el público pueda sentir la presencia de este legendario artista, conocido como El Jefe.

También estudió cómo Santos dividía por sílabas su fraseo, su estilo de interpretar y vibrato. Así pues, su entrega le permitió unir dos de sus pasiones artísticas: el canto y la actuación.

“Me disfruté mucho el proceso de cantar y actuar, y de llevar un documento histórico dentro de un cantante que merece más atención. Es uno los artistas más importantes de Puerto Rico, el Caribe y Latinoamérica. Toda su historia, que no la conocía, poderla llevar en una hora y media dentro de la fantasía me parece es bien responsable. A veces los artistas hacemos nuestras cosas, pero no sabemos los que nos anteceden, que han abierto puertas y hecho cosas primero”, resaltó.