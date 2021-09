Emiten llamado urgente para donar al banco de sangre de San Diego

(NOTICIAS YA).-El Banco de Sangre de San Diego (SDBB, por sus siglas en inglés) ha emitido un llamado urgente para solicitar donaciones, a raíz que las campañas de donación de sangre se han cancelado debido al aumento de casos de COVID-19.

Más de 50 campañas de donación de sangre móviles del San Diego Blood Bank han sido canceladas desde principios de agosto, según Claudine Van Gonka, directora de marketing y relaciones comunitarias de SDBB.

“Necesitamos compensar los cientos de pintas que hubiéramos recolectado en las unidades móviles canceladas”, dijo Van Gonka. "También estamos listos para ayudar a otros centros de sangre si es necesario, por lo que necesitamos individuos y grupos para donar en uno de nuestros ocho lugares de donación o unidades móviles existentes lo antes posible".

