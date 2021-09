Ninel Conde lanza comunicado tras la fuga de su marido

(NOTICIAS YA).- La vedette mexicana Ninel Conde rompió el silencio luego de la fuga de su esposo Larry Ramos, quien se encontraba en arresto domiciliario.

De acuerdo con El Universal, el colombiano recibió varias denuncias por fraude y estaba siendo monitoreado por el FBI. El sujeto huyó después de quitarse el grillete electrónico y actualmente se considera prófugo de la justicia.

LEE: Alfredo Adame quiere pelearse a golpes con el ex de Laura Bozzo

Luego de que Conde fuera vinculada con la investigación que involucra a su marido, la intérprete de “Bombón Asesino” emitió un comunicado a través de su abogado, dirigido al público y a los medios de comunicación, y en el que asegura que no está sujeta a indagatoria alguna.

“La Sra. Ninel Conde no está sujeta a ninguna investigación de parte de las autoridades; en este momento tan solo se encuentra recuperándose de lo ocurrido y en el proceso de entender los sucesos recientes”, dice el texto difundido por Ismael Pease, de la firma Pease & Associates, con sede en El Paso, Texas.

LEE: Se inunda casa de Thalía en Nueva York

“Los hechos acontecidos han causado una situación emocional complicada. Les pedimos su comprensión y tiempo para asimilar lo que ha hecho el señor Larry Ramos”, continúa el mensaje.

“Cuando la Sra. Ninel Conde esté lista, estará totalmente dispuesta a emitir sus comentarios. En el remoto caso de ser requerida a cooperar con la autoridad (que hasta el día de hoy no ha sido necesario) estará dispuesta a hacerlo. Mientras tanto, le he aconsejado a mi cliente no hacer declaraciones”, indicó el representante legal.

LEE: Belinda pronto anunciará embarazo y otras predicciones de Mhoni Vidente

Pease también advirtió que tomará “acción legal en contra de quien asegure y divulge (sic) información incorrecta que difame a mi cliente por lo delicado del tema”.

“A todos les agradezco su respeto, comprensión y empatía con esta situación… Gracias por su atención y muestras de apoyo a esta situación por la que atraviesa la Sra. Ninel Conde”, concluye el documento.

VIDEO RELACIONADO: