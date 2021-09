VIDEO: Policía mató a tiros a “partidario de ISIS” tras apuñalar a 6 personas

(NOTICIAS YA).- Un hombre descrito como “partidario de ISIS” fue asesinado a tiros por la policía de Nueva Zelanda tras apuñalar al menos a seis personas en un supermercado, acto que las autoridades han calificado como un “ataque terrorista”.

El ataque se registró la tarde de este viernes, hora local, en un supermercado ubicado en un centro comercial en el suburbio de New Lynn en Auckland, informaron las autoridades.

“Esta tarde aproximadamente a las 2:40 pm, un extremista violento llevó a cabo un ataque terrorista”, dijo la primera ministra Jacinda Ardern en una conferencia de prensa el viernes por la tarde.

Ardern agregó que el hombre era un ciudadano de Sri Lanka, “partidario de la ideología de ISIS” y con una “conocida amenaza a la seguridad”, pero no lo identificó. Según los detalles, el hombre estaba bajo constante vigilancia por parte de múltiples agencias gubernamentales.

El atacante consiguió un cuchillo dentro de la misma tienda antes de que la policía le disparara, detalló el comisionado de policía de Nueva Zelanda, Andrew Coster, quien lo describió como un atacante solitario.

Videos publicados en línea mostraban a compradores aterrorizados que salían corriendo del centro comercial LynnMall y buscaban protección a medida que se desarrollaba la situación.

BREAKING: *Stabbing* New Zealand police shot dead a man after he entered an Auckland supermarket and stabbed multiple people, with at least six reported injured pic.twitter.com/c0d9nJCq2Z

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 3, 2021