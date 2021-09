Víctima de robo en Falls Church aconseja a la comunidad a estar en alerta

(NOTICIAS YA).- Una visita cotidiana a su supermercado local se convirtió en una pesadilla para una mujer hispana que mientras se encontraba realizando sus compras dos sujetos la despojaron de sus pertenencias.

Los ladrones lograron quitarle su cartera que contenía dinero en efectivo, tarjetas de crédito e importante documentación personal. La víctima describe que todo el suceso ocurrió en cuestión de unos escasos minutos.

"Yo estaba en el supermercado comprando unos vegetales, tenia mi cartera en el carro donde se hacen las compras, me di la vuelta para agarrar el vegetal y cuando regrese al carrito para poner lo que agarre, me di cuenta que estaba abierta a la mitad pero no me percaté que me habían robado la cartera", explicó Valentina, quien por motivos de seguridad omitió su nombre completo.

Valentina indicó que el suceso ocurrió el domingo a poco antes de las 6 de la tarde en el comercio ubicado en el 3400 de la calle South Jefferson en Falls Church. Agregó que antes de lo ocurrido jamás había sentido desconfianza pues describe el negocio y su ubicación como una zona segura.

"Inmediatamente se fueron a hacer compras con la tarjeta se gastaron $1,700. Hay cámaras, hay seguridad pero ellos lo que quieren es encontrar el momento perfecto para que uno se descuide", añadió.

Para ella, lo más triste es que cree que logró ver a los presuntos sospechosos antes del robo, y los describe cómo un grupo de hispanos.

"Entre 22 a 28 años el que tomó mi cartera tenía una camiseta negra y pantalón gris con pelo corto y el otro que estaba más alto tenía una camisa de cuadros de colores claritos y blue jeans", comentó.

Mientras que el esposo de Victoria, expresó su inconformidad ante este suceso.

"Estoy triste porque la delincuencia ha atacado la confianza que tenemos. Y esto es lo más dañino que nuestra propia gente ataque a nuestra propia gente, el dinero hay que ganárselo no robar".

Este caso continúa bajo investigación, no obstante, las autoridades le recomiendan que reporte de inmediato cualquier actividad sospechosa.

Agregan que es fácil distraerse mientras realiza las compras pero que evite dejar sus pertenencias desatendidas y limite la cantidad de pertenencias que cargue consigo al momento de ir al supermercado. Para denuncias llame al 703-691-2131.