Yuri reveló que sufre disautonomía, una rara secuela que le dejó la COVID-19

(NOTICIAS YA).-La cantante mexicana Yuri reveló que fue diagnosticada con una rara secuela que le dejó la COVID-19.

La interprete de Veracruz compartió que sobrevivió a la COVID hace un año, pero recientemente enfermó con un padecimiento que afecta al sistema nervioso y mermó su salud, llamado disautonomía, de acuerdo con información de la BBC.

"Me regresaron algunas secuelas en el sistema nervioso, me (lo) detectaron (…) me volvieron hace tres semanas, estuve bastante enfermita. Gracias a Dios pude detectarlo a tiempo, fui con un neurólogo, dos neurólogos, me detectaron que tengo disautonomía, que no es de muerte, pero sí es muy difícil", dijo en entrevista con el programa mexicano de revista, "Hoy".

¿Pero de qué se trata esta condición? De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer (NIH, por sus siglas en ingles), la disautonomía es una afección de la parte del sistema nervioso, llamada sistema nervioso autónomo (SNA) que puede afectar a personas de cualquier edad y que provoca, entre otras cosas, alteraciones del corazón y la presión arterial.

El SNA controla muchos procesos automáticos vitales para el organismo, incluidos: La presión arterial.

Frecuencia cardíaca.

Respiración.

Temperatura corporal.

Digestión.

Transpiración.

Micción (acción de orinar).

Respuesta sexual. Una disautonomía puede afectar todo el SNA o una parte de este, y a veces causa problemas graves, como: Alteraciones del corazón y la presión arterial.

Dificultades para respirar o tragar.

E impotencia en los hombres. Hay muchos tipos de disautonomías. Y aunque en ocasiones la causa es desconocida, advierten sobre otras posibles formas de contraer alguna: Hereditarias.

causada por una lesión.

Como secuela de afecciones como la diabetes, la enfermedad de Parkinson, una enfermedad autoinmune o el alcoholismo.

Y recientemente, como una rara secuela del nuevo coronavirus, de acuerdo a un artículo de la revista Neurology que habla sobre el "síndrome post-COVID-19".

Cabe mencionar que, aunque se puede tratar con medicamentos, ejercicio, cambios de alimentación y en el estilo de vida; no hay una cura para la disautonomía, citando a UnoTv.

“Si yo voy a estar viviendo así y mi calidad de vida no es tan bonita, Señor, pues llévame. Claro, en ese momento dices ¡cómo que llévame!, tengo a mi hija, tengo a mi esposo, pero sí llega un momento en el que te desesperas”, expresó la cantante en el programa matutino. Aunque el pasado miércoles Yuri cambió su discurso y se le vio muy positiva en Instagram: "La buena actitud en la prueba produce Fortaleza. #estoybien #todopasara #diosconmigo #actitud #todolopuedoencristo", escribió junto al clip donde aparece cantando y bailando.