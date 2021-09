Preparatorias de Escondido vacunan a cientos de estudiantes contra COVID-19

(NOTICIAS YA).- ESCONDIDO, Calif. - Durante toda esta semana, se realizó una clínica de vacunación por día en las cinco diferentes preparatorias de Escondido y para activistas, estos son los esfuerzos de vacunación que en realidad hacen que las dosis lleguen a los brazos más necesitados.

"La vacuna que sea disponible en lugares donde nuestra comunidad, se sienten seguros", declaró Lilian Serrano, organizadora con Universidad Pupular.

Debido a que la mayoría de las hospitalizaciones recientes por COVID-19 son de personas que no están inmunizadas, la crisis sanitaria ha llevado a muchos a denominarla como la pandemia de los "no-vacunados". Lorena López lo sabe muy bien después de que sus hijas se infectaron hace un mes.

“Estuvo un poquito pesado porque sí les dan los síntomas fuertes pero ahorita gracias a dios ya están bien”, declaró la madre hispana.

Para prevenir otra posible infección severa, López llevó este jueves a sus hijas, de 14 y 17 años de edad, a vacunarse contra covid-19 en el gimnasio de su propia preparatoria en Escondido, Del Lago Academy.

"Especialmente ahorita porque el virus está en todos lados; no sabemos dónde lo pueden ‘agarrar’", agregó López.

El esfuerzo de vacunación fue realizado del Distrito Escolar de Preparatorias de Escondido y la organización Champions For Health, que a lo largo de la semana llevaron a cabo clínicas de vacunación en las diferentes preparatorias del municipio disponibles para sus alumnos y comunidad en general. Las clínicas registraron un promedio de 100 dosis administradas por día, según un vocero del distrito.

"Es mejor para nosotros porque así la gente que no vive cerca puede venir a agarrar la vacuna aquí", dijo Malaya, una estudiante de la ciudad que se puso la vacuna.

"Si [van] a recoger a mi hermano o [a mi], nomas tenemos que ir aquí y ya; esta mas facil", agregó su hermana, Amarah, alumna de la preparatoria Del Lago.

Ambas fueron aconsejadas por sus abuelos para vacunarse.

“Sí, porque en la escuela hay mucha gente y como los 'classrooms' están chiquitos pues me siento segura que no me da tan fuerte”, añadió Malaya.

"[Me siento] con más seguridad porque ya tienen una defensa más", dijo su abuelo, Juan Manuel Uribe.

Para activistas que han criticado a funcionarios del condado por la falta de esfuerzos de vacunación en la zona norte de la región, esta es una labor importante especialmente cuando la cifra de san dieguinos fallecidos a causa de covid-19 casi se duplicó en tan solo una semana, registrando 49 muertes del 25-31 de agosto.

“En el norte del condado no hemos tenido los mismos recursos para vacunar a nuestra comunidad, entonces esfuerzos como el que estamos mirando esta semana en las diferentes escuelas de Escondido son definitivamente un paso en la dirección correcta en asegurarnos que cada persona dentro de nuestra comunidad tenga acceso a una vacuna”, dijo Serrano.

El distrito escolar anunció que las clínicas de vacunación regresarán a las escuelas la semana del 27 de septiembre. Dichas clínicas están disponible también para el público general.