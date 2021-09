EN EXCLUSIVA: ¡Kany García regresa a los escenarios y viene a Florida!

(NOTICIAS YA).- Con una gira por todo Estados Unidos, la artista boricua cautivará a sus fanáticos nuevamente en vivo, luego de la forzosa ausencia, debido a la pandemia del coronavirus.

Comenzando este miércoles 8 de septiembre en Atlanta, Kany García iniciará su USA TOUR 2021 donde pasará a Orlando, Tampa y Miami, entre otras ciudades con sus grandes éxitos y todo lo nuevo que trae:

“Creo que uno no piensa en un repertorio o cuáles son las últimas canciones, sino en qué es lo próximo, en qué no nos vemos hace muchísimo tiempo, y que la gente tenga la posibilidad de disfrutar lo que han sido temas de trayectoria, como también temas de últimos proyectos", expresó García.

Además, Kany podría estrenar su próximo sencillo, previsto a lanzarse el mismo día que pisará los escenarios luego de más de un año sin conectar en vivo con sus seguidores.

La cantante puertorriqueña además nos contó el significado que tiene para ella encontrarse con su público:

"El escenario es el importante para mí y lo que siempre dicta el camino son los encuentros con la gente. Por eso encontrarnos en los conciertos es lo más lindo del mundo, porque no hay nada más claro que cuando subes al escenario con la canción. Ahí no hay quien te mienta; tú sabes a flor de piel qué conecta y qué no", asegura García.