Escuelita Migrante: Brindan clases gratis para niños y jóvenes en albergues en Tijuana

(NOTICIAS YA).-Una de las grandes necesidades que enfrenta la población migrante es la preparación académica, principalmente entre los menores de edad, por lo que organizaciones los atienden de manera caritativa en la casa del migrante.

Un espacio que desde sus inicios era solo para hombres, hoy se ha convertido en la casa y escuela de 40 niños migrantes que viven con sus familias.

Sin importar el nivel educativo en que se quedaron en sus lugares de origen, todos regresaron a clases en este ciclo escolar.

“Ya tuvimos altas desde preescolar, hasta secundaria, y unos ingresos en preparatoria abierta, estamos apoyándolo a los niños con clases virtuales, aquí tenemos practicantes y prestadores de servicio,” dijo Jennifer Carrillo, coordinadora del programa de menores en casa del migrante.

Desde muy temprano, todos en el mismo espacio, se conectan a las clases, se comparten computadoras, donde les imparten clases de español, matemáticas y hasta ayuda emocional.

“¿Qué es lo que más te enoja? - lo que me enoja es que no puedo salir a jugar con mis amigos, lo que me entristece es que ya no es lo mismo que antes,” comentó un menor migrante.

Las clases terminan a la 1 de la tarde y voluntarios de la casa del migrante les ayudan a hacer las tareas por las tardes, ya que hay padres de familia que trabajan todo el día.

“Tenemos 90 personas y no queremos pasar 100 en la sana distancia, cada familia que llega le buscamos trabajo para los papás y cuidamos a los niños para que puedan ir a trabajar,” dijo Patricio Murphy, administrador de La Casa del Migrante de Tijuana.

Jennifer, la coordinadora del programa de menores, pidió autorización a los padres de familia y sin documentos, logró inscribir a sus hijos en el sistema educativo. Los profesores de la escuela más cercana a la casa del migrante aceptaron darles clases.

En lo que se define su futuro, les ayudarán con la actualización de los documentos escolares, porque cada hora de clases tendrá un valor curricular.

"Lo que hacemos es que cuando la familia logra cruzar en este proceso, tenemos comunicación con ellos, se les envía una constancia y la baja para que cuando estén en Estados Unidos puedan dar de alta al niño,” agregó Jennifer.