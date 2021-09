Florida: uno de los más visitados durante feriado del Día del Trabajo

(NOTICIAS YA).- Florida sin duda ha sido uno de los destinos turísticos preferidos en Estados Unidos y, en esta oportunidad del feriado del Día del Trabajo, no dejó de serlo, esperando un incremento del 7% en comparación al 2019.

ENTÉRATE: Así están las playas este lunes feriado en la bahía de Tampa

Este fin de semana de asueto los turistas a lo largo de la nación y los mismos residentes de Florida decidieron disfrutar, tanto de sus hermosas playas, como de los parques temáticos.

Considerando ser para algunos las últimas vacaciones de verano antes del regreso a clases en ciertas entidades y a pesar del COVID-19, las familias viajaron al estado del sol. Conversamos con algunos de ellos:

"Tomamos nuestras precauciones, traemos máscaras, nos estamos desinfectando las manos a cada rato, es inevitable el 6 pies por tanta gente, pero no, no tenemos miedo", aseguró Angélica Salinas, temporadista de Oregon.

¡ATERRADOR! Masacre familiar en Lakeland, Florida

Los aeropuertos de Florida preveen alcanzar cifras prepandémicas de pasajeros durante esta temporada. El terminal aéreo de Tampa espera recibir a 48,000 viajeros, siendo apenas el 50% de sus cifras antes del COVID-19.

Por otra parte, los turistas notan las diferencias en cuanto a las medidas de bioseguridad con el coronavirus entre el estado del sol y otras entidades:

"Aquí hay mucha gente que no siguen las reglas, allá estamos más estrictos para usar las máscaras, aquí hay un poco más de libertad, el que la quiere usar la usa y el que no pues no" afirmó Ramiro Salvador, viajero.