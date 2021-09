Masacre en el Condado Polk

(NOTICIAS YA).- Agentes encontraron un bebé y tres personas asesinadas a tiros en un vecindario del condado de Polk el domingo por la mañana, según la oficina del alguacil. Los agentes del condado de Polk fueron atacados mientras respondían a un informe de tiroteos en Lakeland no incorporado en North Socrum Loop Road, según la oficina del alguacil. Bryan Riley es el hombre acusado de disparar contra los agentes, según la oficina del alguacil. Riley se entregó y fue trasladado de urgencia a un hospital local.

El alguacil Grady Judd dijo que la situación comenzó cuando los despachadores recibieron una llamada de vehículo sospechoso alrededor de las 7:30 p.m. el sábado en North Socrum Loop Road. Los agentes no vieron un vehículo sospechoso. Alrededor de las 4:30 a.m. del domingo, un investigador escuchó disparos en el área de North Socrum Loop Road. Judd dijo que cuando los agentes llegaron a la escena vieron luces rompibles alineadas en un camino desde la carretera hasta una casa. Un hombre con armadura, más tarde identificado como Riley, entró corriendo a la casa, según Judd. Los agentes escucharon los gritos de un bebé y una mujer que venían de la casa con barricadas. Judd dijo que pudieron entrar por la parte trasera de la casa y Riley disparó contra los agentes. Los agentes respondieron al fuego, según PCSO. Finalmente, Riley se rindió a los agentes, fue trasladado de urgencia a un hospital local debido a una herida de bala. En un hospital regional de Lakeland, el hombre intentó arrebatarle un arma a un oficial de policía de Lakeland, según Judd.

