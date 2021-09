Mujer embarazada fue baleada en su vehículo en el noreste de DC

(NOTICIAS YA).- Autoridades del Departamento de Policía de Washington, Distrito de Columbia, dieron a conocer que una mujer en estado de embarazo fue baleada mientras estaba dentro de su vehículo.

Aunque se investiga qué es lo que ocurrió exactamente, de acuerdo a las autoridades el atacante abandonó la escena en un sedán Blanco, con etiquetas temporales de Maryland.

Tiroteo en las últimas 24 horas en Washington DC deja 1 muerto y 2 heridos

Afortunadamente las heridas de la mujer no ponen en riesgo su vida, aunque su estado continúa en observación debido al embarazo.

Alert: Shooting Investigation at 1347hrs in the block 6000 block of Eastern Ave NE. Lookout for a white Kia sedan with MD temporary tags.

DO NOT TAKE ACTION CALL 911

— DC Police Department (@DCPoliceDept) September 5, 2021