Ola de calor para el condado de San Diego en Labor Day

(NOTICIAS YA).-Una ola de calor generará temperaturas cálidas en el condado de San Diego para este día del trabajo, informaron los meteorólogos.

Se espera un fuerte oleaje en las playas del condado de San Diego y creará condiciones peligrosas para nadar el lunes, incluido un alto riesgo de corrientes de resaca, dijo el NWS.

El calor, combinado con una humedad mínima por la tarde muy baja de alrededor del 10%, podría elevar el peligro de incendios forestales hasta el martes.

[LABOR DAY FORECAST] Two main stories:

1. Heat will continue across inland areas. Remember to take it easy in the heat and to stay hydrated.

2. Cooler temps will be felt at the coast, but elevated surf and strong rip currents will make for dangerous swimming conditions.#CAwx pic.twitter.com/CbXFnaIyNA

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) September 5, 2021