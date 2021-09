Recuerdan a joven asesinado y hacen un llamado a más estrategias de prevención de violencia en las escuelas

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS UNIVIISON COSTA CENTRal).- El condado de Santa Cruz aún continúa de luto por el asesinato de un estudiante de preparatoria de actos este fin de semana durante la marcha por la unidad y la paz a recordó al joven. La comunidad notificado al joven de 17 años de edad asesinado como Gerardo administradores escolares dicen asesinatos como estos son inconcebibles eran lo posible para prevenir futuras muertes.

Con flores, fotografías y mensajes de afecto se recortaron a las personas que han fallecido de manera violenta en la costa central se recordó al joven Gerardo quien fue apuñalado brutalmente en la preparatoria de actos, los estudiantes de dicha preparatoria fueron arrestados por cargos de asesinato y afiliación pandilleril. La víctima, Gerardo no estaba involucrada en pandillas

Administradores dicen que el mensaje durante la marcha fue dar apoyo a los familiares del joven que fue asesinado y pensar en que pueda ser la comunidad, los líderes para crear un ambiente donde ese tipo de tragedia no vuelva a suceder. Versiones extraoficiales señalan que la hermana de Gerardo publico en la redes sociales a esta información:

“Estoy con el corazón roto, he perdido un hermano y mis padres han perdido un hijo y no hay palabras para describir lo que estamos pasando desea enfatizar que su hermano no era pandillero. Era un joven respetuoso, con grandes planes para el futuro y exige justicia”

Administradores dicen se necesita más estrategias para mantener a los jóvenes alejados de las pandillas.