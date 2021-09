Suman esfuerzos para localizar a buzo desaparecido en Daytona Beach

(NOTICIAS YA).- Autoridades siguen uniendo más cuerpos de rescate para continuar buscando a Jim Evans, quien entró este viernes en las aguas de Daytona Beach y no ha aparecido, así como lo indicaron familiares.

Luego de que en horas de la mañana de este 3 de septiembre, el abogado Jim Evans entrara a bucear 30 millas náuticas y no resurgiera, su familia lo busca desesperadamente.

Para la búsqueda de Evans, buzo experimentado de la Guardia Costera de los Estados Unidos, según dijo su familia a WKMG, se cuenta con un gran despliegue de grupos rescatistas, incluyendo al ente al cual pertenece.

La última actualización de este lunes, indica que aviadores auxiliares de la Guardia Costera de Estados Unidos y tripulaciones de barcos en servicio activo buscan a Evans a lo largo de la costa desde Cabo Cañaveral hasta Jacksonville.

Al equipo de búsqueda a 30 millas de la costa este de Daytona Beach, se han integrado los miembros de la Estación Ponce de Leon Inlet y múltiples aviones y barcos, los cuales tan sólo este domingo cubrieron más de 2,350 millas náuticas cuadradas, según publicó la Guardia Costera del Sureste de Estados Unidos.

Asimismo, las autoridades hacen un llamado a aquellos navegantes que tengan información comunicarse con la USCG a través del canal 16 de VHF o a quienes deseen colaborar como voluntarios en esta búsqueda, llamar al teléfono 904-714-7561.

Kylie Evans, hija de Jim Evans, publicó en su cuenta de Twitter una fotografía junto a su padre explicando:

"Ayer por la mañana, mi padre Jim Evans se fue a bucear a 30 millas náuticas mar adentro y nunca regresó a la superficie. Toda la información está en la página de Facebook de la Guardia Costera de Jacksonville. Por favor, haga correr la voz para que los navegantes de la costa este de Florida sepan que deben buscarlo. Por favor trae a mi papá a casa".

En otra publicación, la hija de Evans indicó también que:

"Es un buceador experimentado que ha estado tan lejos y tan profundo más veces de las que puedo contar. Sabe exactamente qué hacer en esta situación. Solo estoy esperando buenas noticias y rezando para que esté flotando en algún lugar de la costa esperando que lo encuentren",

He’s an experienced diver that has been out this far and down that deep more times than I can count. He knows exactly what to do in this situation. I’m just waiting for good news and praying he’s floating somewhere along the coast waiting to be found.

