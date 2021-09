Talibanes impiden que aviones con evacuados despeguen de Afganistán

(NOTICIAS YA).- Al menos cuatro aviones de alquiler para evacuar a cientos de personas de Afganistán, entre las que habría estadounidenses, no han logrado despegar durante días por impedimento de los talibanes y las versiones del por qué son contradictorias, según un reporte de la AP.

De acuerdo con la agencia de noticias, un funcionario afgano del aeropuerto de la ciudad de Mazar-e-Sharif informó que los pasajeros en espera de abandonar el país eran afganos, pero muchos de ellos no tienen pasaportes y por eso no pueden viajar.

Sin embargo, el representante republicano Michael McCaul acusó a los talibanes de mantener como “rehenes” a ciudadanos estadounidenses, asegurando que muchos connacionales se encuentran en ese grupo varado junto a colaboradores afganos.

Según McCaul, el principal republicano del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, los talibanes no están dejando que los aviones despeguen y teme que retengan a los connacionales hasta que el gobierno estadounidense los reconozca como las nuevas autoridades.

“Los talibanes no los dejarán salir del aeropuerto”, advirtió el republicano en una entrevista con Fox News, este domingo, asegurando que tanto estadounidenses como intérpretes afganos se encontraban en seis aviones.

Todos los pasajeros retenidos abandonaron el aeropuerto para buscar refugio en lo que se soluciona la situación.

El funcionario afgano, que por razones de seguridad no quiso ser identificado, destacó que se trata de cuatro aviones y que los pasajeros retenidos se alojaron en hoteles mientras se determinaba si podrían salir del país.

Al menos 10 familias afganas fueron vistas en un hotel esperando noticias sobre su evacuación. Ninguno tenía pasaportes o visas, pero destacaron que trabajaron para empresas aliadas con el ejército estadounidense o alemán, dice el reporte de la AP.

Pero a pesar de las preocupantes acusaciones, el representante de Texas no dijo de dónde obtuvo la información, de acuerdo con la AP. Y el Departamento de Estado dijo que no tiene una manera confiable de confirmar la situación porque ya no tienen a nadie en tierra.

Un funcionario, citado por la AP, dijo que el departamento hará que los talibanes cumplan sus promesas de permitir que las personas viajen libremente.

Tras la salida de Estados Unidos de Afganistán, los talibanes se comprometieron a permitir que los afganos con pasaporte y visas salgan del país una vez que los aeropuertos estén en funcionamiento.