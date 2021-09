VIDEO: Misteriosa mujer toma vuelo en bikini y se hace viral

(NOTICIAS YA).- Una mujer fue captada en video caminando por un aeropuerto de Estados Unidos, aparentemente para abordar un avión, utilizando solamente un traje de baño de dos piezas, pero sin olvidar su mascarilla, y ya se ha hecho viral.

La misteriosa rubia fue expuesta en una popular cuenta de Instagram que se mofa de algunos pasajeros de Spirit Airlines, “Humans of Spirit Airlines”.

La peculiar escena fue colgada en la cuenta de Instagram hace tres días con la leyenda: “Cuando tienes una fiesta en la piscina al mediodía y un vuelo de Spirit Airlines para tomar a las 4 p.m.”.

El breve video ha acumulado más de 200 mil reproducciones desde que fue publicado el pasado jueves.

En la imágenes se ve a la joven caminando tranquilamente por una terminal aérea vistiendo un bikini verde olivo, mientras sostiene sus documentos en la mano y carga una mochila y una bolsa de mano.

Los usuarios de redes sociales no tardaron en notar que la mujer podría no utilizar ropa pero sí una mascarilla, cumpliendo así con los mandatos de la Administración Federal de Aviación por la pandemia y librándose de una multa que podría ir desde los 250 hasta los 1 mil 500 dólares.

A pesar de las controversiales imágenes, no queda claro en qué aeropuerto ocurrió o de cuál aerolínea era pasajera la mujer. Aunque la cuenta de Instagram señala que viajaba por Spirit Airlines, la aerolínea no tiene registro de ello.

De acuerdo con Fox News, un portavoz de Spirit Airlines dijo que el video viral “no está verificado” y acusó a esa cuenta de Instagram de atribuir muy a menudo y falsamente fotografías y videos a la aerolínea.

“El video podría haber sido tomado en cualquier momento o en cualquier lugar y no tiene ninguna característica de identificación de ninguna aerolínea. Lo verifiqué y no tenemos ningún registro de esto en el archivo”, dijo el portavoz al New York Post, de acuerdo con Fox.

La aerolínea, al igual que otras, tiene un código de vestimenta en el que se establece que se puede impedir a un pasajero abordar un vuelo en caso de que este descalzo o con ropa “inadecuada”.

No está claro si la joven logró abordar su avión, independientemente de la aerolínea, pero ya antes se han registrado en redes sociales casos de personas a las que no dejan viajar por su vestimenta, a menudo por escotes.