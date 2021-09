Advierten sobre fuerte ola de calor para el condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-Una ola de calor generará altas temperaturas para las montañas y valles del condado de San Diego, informaron los meteorólogos.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso de calor que estará vigente hasta el viernes 10 de septiembre a las 8:00 p.m. Se podrán alcanzar condiciones cálidas con altas temperaturas entre los 80 a 90 grados.

Hot summer weather will continue through the end of this week for inland areas 🥵

Heat Advisories continue for the valleys and mountains through Friday. The High Desert has one more day of heat before cooling off later this week.

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) September 7, 2021