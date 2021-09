Cuidador golpeó y amarró cuerda alrededor del cuello de un anciano discapacitado, según la policía

(NOTICIAS YA).- Era un amigo de la familia y además trabajaba como cuidador en la casa de una pareja de ancianos en DeBary, pero ahora está en serios aprietos con la justicia por presuntamente abusar del hombre, quien denunció haber sido víctima de maltrato, amenazas verbales y retención en contra de su voluntad, según la Oficina del Alguacil del Condado Volusia.

Ryan Ganim, de 49 años, cuidaba y era tutor de una pareja de ancianos discapacitados. El hombre, de 73 años, es legalmente cierto y tiene problemas de audición. Él y su esposa, que tiene 79 años, han vivido con Ganim durante siete años para que él pueda cuidar a la pareja en su casa en Columbine Trail, DeBary.

Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado, cuando el anciano y Ganim discutieron ya que el perro de la víctima, que tiene incontinencia urinaria, ensució la casa. Presuntamente Ganim dio un puñetazo a la víctima en la cabeza y amenazó con decapitarlo. Además, el agresor también golpeó al hombre con un objeto que podría ser un bate de béisbol. Cuando el hombre trató de huir, Ganim, éste agarró una cuerda que colgaba del techo, comúnmente utilizada para fisioterapia, y la envolvió brevemente alrededor del cuello de la víctima antes de soltarla.

Our deputies arrested the live-in caretaker of a disabled DeBary couple after the husband reported being battered and threatened by Ryan Ganim. Read more: https://t.co/vBtJx6EHqt pic.twitter.com/O33EIRuhZf

— Volusia Sheriff (@VolusiaSheriff) September 7, 2021