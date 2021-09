Obrero pierde su brazo mientras trabajaba en JBS y la empresa recibe multa de miles de dólares

(NOTICIAS YA).-JBS una de las plantas procesadoras de Carnes más grandes del país, vuelve al ojo del huracán por falta de cuidado y protección a sus trabajadores, o al menos así lo deja ver un accidente que le costó miles de dólares en multa.

La multa de 174.566 dólares fue impuesta por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) luego que un obrero de su planta procesadora, ubicada en Colorado, perdiera un brazo.

“Estaba trabajando solo cuando su brazo quedó atrapado en la maquinaria y lo tiró hacia adentro. Estuvo allí por un período de tiempo gritando, pidiendo ayuda”, dijo Kim Cordova, presidente de United Food and Commercial Workers Local 7, el sindicato de empleados.

Sobre la víctima, se conoció que es un inmigrante birmano de 37 años que estaba trabajando en el turno de la noche y quedó “realmente devastado por lo que le sucedió”, de acuerdo a lo relatado por Cordova.

OSHA investigó el incidente dos días después y determinó que JBS no había resguardado adecuadamente la cinta transportadora, exponiendo a sus empleados al peligro. Además, descubrió que los empleados no sabían usar un dispositivo de plástico que asegura que las mangas de sus batas no cuelguen.