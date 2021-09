SDPD: Evento de intercambio de armas por tarjetas de regalo en San Diego

(NOTICIAS YA).-La Policía del Departamento de San Diego (SDPD, por sus siglas en inglés) ofrecerá tarjetas de regalo de Target por un valor de hasta $200 a cambio de armas de fuego no deseadas en un evento de recompra de armas a finales de este mes.

El evento se llevará a cabo el sábado 25 de septiembre de 7 a.m. a 1 p.m. en Police Plaza, ubicado en 4020 Murphy Canyon Road, San Diego.

La policía dijo que las armas de fuego deben estar descargadas y en buenas condiciones.

Turn in your unwanted guns, no questions asked! We’re hosting a gun buy-back on September 25, 2021 from 7:00AM to 1:00PM! We’re offering $100 Target gift cards for handguns, shotguns, and rifles. We are also offering $200 Target gift cards for Assault Weapons. See flyer for more. pic.twitter.com/oC6QfliiZt

— San Diego Police Department (@SanDiegoPD) September 7, 2021