4 heridos deja aparatoso choque múltiple en el condado Orange

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Bomberos del condado Orange informó que 4 personas resultaron heridas tras un choque que involucró 3 vehículos en la Colonial Drive, que cerró esta vía.

El equipo de rescate publicó en Twitter que una persona quedó atrapada en uno de los autos, mientras que 3 heridos fueron traslados con alerta de trauma a un centro médico.

El múltiple accidente ocurrió en la East Colonial con Amber Road, dejando uno de los vehículos involucrados volcado.

El Departamento de Bomberos del condado Orange indicó que la vía entre la East Colonial y Amber Road fueron cerradas.

No se han informado más detalles sobre el accidente ni las víctimas.

***NOTICIA EN DESARROLLO***

#Crash with entrapment, E Colonial/Amber Rd: Multiple vehs involved, 1 overturned. Total of 4 patients. 3 enroute to ORMC, crews making access to entrapped 4th patient. Colonial shut down at Amber Rd. P

— OCFire Rescue (@OCFireRescue) September 8, 2021