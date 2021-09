Biden despide a designados por Trump de juntas de la academia militar

(POLÍTICA YA). – Kellyanne Conway, la jefa de la campaña de Donald Trump en 2016 que luego se convirtió en una de sus principales asesoras en la Casa Blanca, reaccionó airada este miércoles cuando se reveló que todavía tiene un puesto en el gobierno.

En sus últimas semanas en la presidencia, Trump llenó las juntas asesoras con sus leales como Conway.

Pero la administración del presidente Joe Biden ahora les pidió que renuncien o sean destituidos a 11 funcionarios que fueron designados por Trump al final de su mandato para las juntas asesoras de la academia del servicio militar.

La lista de exfuncionarios de Trump a los que se pidió renunciar incluye nombres bastante conocidos durante el anterior gobierno como la propia Conway, el exsecretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, y el exasesor de seguridad nacional H.R. McMaster.

Todos fueron nombrados miembros de las juntas asesoras de la Academia Naval, la Academia de la Fuerza Aérea y West Point, respectivamente, pero fueron notificados por una carta que les alertaba de que tendrían hasta el miércoles por la noche para dimitir; de lo contrario, serían cancelados.

Pero una Conway desafiante respondió por Twitter a la carta, destacando que su puesto en la Junta de Visitantes de la Academia de la Fuerza Aérea es un "honor" y se remonta al "privilegio" de trabajar para Trump "en lugar de un presidente cuyas acciones resultaron en la muerte de 13 miembros del servicio de EE. UU.", en referencia a la caótica salida de las tropas estadounidenses de Afganistán.

"No voy a renunciar", le escribió Conway a Biden, "pero usted debería hacerlo".

President Biden, I'm not resigning, but you should. pic.twitter.com/HuRYM4bLYP

— Kellyanne Conway (@KellyannePolls) September 8, 2021