Congresista Darren Soto da positivo a Covid-19

(NOTICIAS YA).- El congresista demócrata por el distrito 9 de Florida, Darren Soto ha dado positivo a coronavirus.

En un tuit confirmando su diagnóstico, el representante demócrata explicó que está vacunado y experimenta síntomas leves. Además, está recibiendo un tratamiento con anticuerpos monoclonales, pero destacó de que "no es un sustitutivo de la vacuna covid-19". Soto anima a otros a vacunarse.

This morning I also received monoclonal antibody treatment to further reduce potential symptoms. This treatment is helpful but not a substitute for the COVID-19 vaccine. I encourage everyone to get vaccinated as soon as possible: https://t.co/3Mm7LPNMxT pic.twitter.com/vXNXAaSCTz

— Rep. Darren Soto (@RepDarrenSoto) September 8, 2021